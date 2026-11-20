В Бишкеке состоялись кыргызско-французские консультации по вопросам повестки дня Совета Безопасности ООН на уровне руководителей профильных департаментов внешнеполитических ведомств двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

Стороны обсудили ключевые аспекты деятельности, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня в контексте подготовки Кыргызской Республики к предстоящему членству в СБ ООН на период 2027–2028 годов.

Подтверждена готовность к дальнейшему конструктивному и содержательному взаимодействию в рамках организации.

Напомним, Кыргызстан впервые в своей истории избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Республика будет входить в состав одного из главных органов всемирной организации в 2027-2028 годах.

Голосование прошло 3 июня на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. За кандидатуру КР проголосовали 142 государства. Конкурировавшие за место в Совбезе Филиппины получили 49 голосов.

