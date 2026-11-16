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На Иссык-Куле и Сон-Куле еще на три года запретили промышленный вылов рыбы

17:20, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане на три года продлен мораторий на промышленный вылов рыбы в озерах Иссык-Куль и Сон-Куль. Соответствующее постановление № 756 подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Документ принят во исполнение Указа президента Садыра Жапарова от 17 июля 2026 года № 261 и направлен на сохранение и восстановление рыбных запасов в крупнейших озерах страны.

Напомним, аналогичный мораторий действовал на основании постановления кабмина от 15 ноября 2023-го № 594. Новый документ отменяет прежнее постановление и устанавливает очередной трехлетний период ограничений.

Согласно постановлению, департамент рыбопромышленного комплекса при Минсельхозе должен на три года приостановить выдачу разрешительных документов на промышленный вылов рыбы.

При этом запрет не распространяется на любительское и спортивное рыболовство, научные исследования, мероприятия по искусственному воспроизводству рыбных запасов, а также на ежегодные работы по регулированию численности местных непромысловых видов рыб.

В период действия моратория Минсельхозу поручено регулярно проводить работы по искусственному воспроизводству иссык-кульской форели, сига-лудоги и карпа-сазана для увеличения рыбных запасов озер.

На Сон-Куле также предусмотрено ежегодное регулирование чрезмерной численности аборигенных видов рыб. Национальная академия наук совместно с профильным министерством будет ежегодно проводить исследования в весенне-летний и осенний нерестовые периоды, чтобы оценивать состояние рыбных запасов и эффективность введенных ограничений.

Отдельное внимание уделено борьбе с браконьерством. Минприроды поручено координировать работу природоохранных и правоохранительных органов совместно с местными властями Иссык-Кульской и Нарынской областей.

К выявлению и пресечению незаконного вылова рыбы будут привлекаться МВД, таможенные органы и ветеринарная служба.

Минсельхоз обязан ежегодно до 30 декабря предоставлять администрации президента отчет о выполнении постановления.

Документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Фото на главной — РИА «Новости».

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