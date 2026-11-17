Кабинет министров совместно с президентом инициировал 178 законопроектов, из которых 136 были приняты Жогорку Кенешем. Об этом сообщил глава кабмина Адылбек Касымалиев на расширенном заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции.

По его словам, из принятых парламентом законопроектов 126 подписал президент. Кроме того, Жогорку Кенеш ратифицировал 50 международных соглашений.

Касымалиев также рассказал о взаимодействии кабмина с парламентом и исполнении депутатских поручений.

По его данным, в рамках парламентского контроля от 42 депутатских групп поступили обращения, а также было направлено 3 тысячи 287 депутатских запросов.

Правительство полностью исполнило 24 постановления Жогорку Кенеша. Еще по 18 постановлениям парламенту предоставили дополнительную информацию.

Кроме того, из 3 тысяч 287 депутатских запросов исполнено 3 тысячи 270.