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24.kg

Страхование жилья от пожаров и бедствий. Кабмин меняет правила

15:54, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане предлагают обновить порядок работы страхового пула по обязательному страхованию жилых помещений от пожаров и стихийных бедствий. Соответствующий проект постановления кабинета министров вынесен на общественное обсуждение.

Документ предусматривает утверждение нового положения о страховом пуле, а также квалификационных требований к его должностным лицам.

Страховой пул представляет собой объединение страховых организаций, которое обеспечивает распределение рисков и исполнение обязательств перед владельцами застрахованного жилья. Он действует в форме некоммерческой организации.

Согласно проекту, страховые компании, имеющие право заниматься обязательным страхованием жилых помещений, должны вступить в страховой пул. Для этого им необходимо иметь действующую лицензию, соответствовать требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности, а также обладать техническими возможностями для работы с единой информационной системой.

Предлагается установить единый порядок оформления и учета договоров страхования. Через информационную систему будут регистрироваться страховые полисы, уведомления о пожарах и стихийных бедствиях, заявления на получение компенсаций, произведенные выплаты и отказы в возмещении ущерба.

При этом страховые организации должны будут своевременно рассматривать заявления граждан и принимать решения о выплатах в соответствии с законодательством. Проект также предусматривает организацию перестрахования рисков. Это позволит распределять финансовую ответственность между участниками пула и перестраховщиками при наступлении крупных страховых случаев.

Отдельные требования установлены к работе информационной системы. Ее администратор должен рассматривать обращения пользователей в течение 3 часов, а выявленные технические неисправности устранять в течение 24 часов.

Управлять страховым пулом будут общее собрание его участников и исполнительный орган, избираемый на срок до двух лет. Каждая страховая организация получит один голос при принятии решений на общем собрании.

Контроль за деятельностью пула, его платежеспособностью и исполнением обязательств перед застрахованными гражданами возлагается на уполномоченный государственный орган по регулированию и надзору за страховой деятельностью.

В случае принятия документа действующее постановление кабинета министров от 25 апреля 2023 года № 226 утратит силу.

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