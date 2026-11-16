Жилье, такси и помощь деньгами. С чем кыргызстанцы пришли к главе кабмина

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев провел личный прием граждан в «Ынтымак Ордо» в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Во время встречи кыргызстанцы обратились к главе правительства с просьбами помочь в решении жилищных и финансовых проблем, а также подняли вопросы, касающиеся различных отраслей экономики.

В частности, граждане просили оказать государственную поддержку инвестиционным проектам в строительстве и перерабатывающей промышленности. Обсуждались повышение эффективности системы здравоохранения, внесение изменений в отдельные статьи Земельного кодекса и развитие сферы культуры.

Отдельное внимание было уделено совершенствованию работы служб такси и доставки. Какие именно изменения предлагали граждане в этой сфере, не уточняется.

Кроме того, некоторые участники приема обратились за материальной помощью в связи с тяжелым финансовым положением и попросили содействия в решении жилищных вопросов.

Адылбек Касымалиев заявил, что главная задача кабинета министров заключается в улучшении условий жизни и повышении благосостояния населения.

По итогам встречи он поручил руководителям структурных подразделений администрации президента принять необходимые меры по рассмотрению обращений граждан.

В пресс-службе отметили, что все поднятые вопросы взяты на контроль.

Личный прием граждан руководством кабмина и администрации президента проводится в соответствии с утвержденным графиком на основании Закона «О порядке рассмотрения обращений граждан».