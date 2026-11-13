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24.kg

В Кыргызстане госорганы проверят на соблюдение защиты персональных данных

09:45, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане утвердили порядок проверок государственных органов и подведомственных им организаций на соблюдение законодательства о защите персональных данных граждан. Постановление подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Документ принят в соответствии со статьей 90 Цифрового кодекса и устанавливает правовую основу для проверок государственных учреждений в сфере защиты персональных данных.

Проверки будут направлены на контроль соблюдения требований законодательства при работе с личной информацией граждан.

Речь идет о данных, которые государственные органы и подведомственные организации получают и используют в ходе своей деятельности.

Порядок проверок определяется специальным положением, утвержденным постановлением. При этом конкретные процедуры, полномочия проверяющих и меры реагирования на выявленные нарушения в опубликованном тексте самого постановления не раскрываются.

Одновременно утрачивает силу постановление кабинета министров от 22 марта 2023 года № 158, которое регулировало контроль за использованием персональных данных, полученных государственными органами и органами местного самоуправления от других государственных держателей информации.

Реализация новых требований будет осуществляться в пределах существующего финансирования и утвержденной штатной численности государственных органов. Дополнительного выделения средств из республиканского бюджета постановление не предусматривает.

Документ вступит в силу через 10 дней.

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