Студенты из КР стали призерами олимпиады по финансовой безопасности в РФ

По итогам финального этапа VI Международной олимпиады по финансовой безопасности, прошедшей в городе Красноярске, студенты из Кыргызстана вошли в число призеров.

По данным Министерства науки, высшего образования и инноваций, в финале олимпиады приняли участие около 700 участников из 45 стран. По итогам финальных испытаний победителями и призерами стали 219 участников из 35 стран, в том числе 193 студента.

По итогам финальных испытаний призерами стали:

Аяна Мирбекова, студентка Кыргызского национального университета — в номинации по направлению «Международные отношения»;

Сабина Абдаримова, студентка Международного университета КР — в номинации по направлению «Международные отношения»;

Алиса Семенова, студентка Кыргызского государственного технического университета — в номинации по направлению «Экономика».

Олимпиада ориентирована на выявление талантливой молодежи и развитие учебно-познавательной и научно-исследовательской деятельности в сфере финансовой безопасности. Центральной темой в 2026 году стало влияние искусственного интеллекта на финансовую безопасность.