В Кыргызстане олимпийским чемпионам будут пожизненно платить по 30 тысяч сомов

В Кыргызстане установили размеры пожизненных ежемесячных стипендий для чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также чемпионов мира по олимпийским видам спорта. Постановление подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Документ вносит изменения в постановление правительства от 23 ноября 2018 года № 554, регулирующее порядок выплаты стипендий ведущим спортсменам страны.

Согласно изменениям, после завершения установленного периода выплаты спортивных стипендий олимпийские, паралимпийские и сурдлимпийские чемпионы и призеры будут получать пожизненные ежемесячные выплаты.

Размеры стипендий составят:

за 1-е место — 30 тысяч сомов ежемесячно;

за 2-е место — 25 тысяч сомов;

за 3-е место — 20 тысяч сомов;

за звание чемпиона мира среди взрослых по олимпийским видам спорта — 20 тысяч сомов.

При этом если спортсмен обладает несколькими титулами, пожизненная стипендия будет выплачиваться только за одно достижение, предусматривающее наибольший размер выплаты. Суммирование стипендий за разные титулы не допускается.

Кроме того, постановлением обновлены категории спортивных достижений, учитываемых при назначении стипендий ведущим спортсменам. В перечень входят результаты Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских и Азиатских игр, чемпионатов мира и Азии, Всемирной универсиады, Игр исламской солидарности и других международных соревнований.

Министерству финансов поручено учесть необходимые изменения при подготовке поправок в республиканский бюджет на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

Новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года.