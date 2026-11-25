График зимнего приема в вузы утвердили в Кыргызстане
Министерство науки, высшего образования и инноваций утвердило график зимнего приема абитуриентов в высшие учебные заведения на 2026-2027 учебный год.
По данным ведомства, отбор и зачисление абитуриентов будут проводиться, как и ранее, на портале «Абитуриент онлайн».
Всего предусмотрено четыре тура отбора и зачисления по результатам ОРТ:
- первый — 14-19 декабря;
- второй — 21-26 декабря;
- третий — 11-16 января;
- четвертый — 18-23 января.
Кроме того, 25-27 января 2027 года при наличии вакантных мест к зачислению будут рекомендованы абитуриенты, следующие по ранжированному списку.
Конкурс проводится только на контрактные места, оставшиеся вакантными после летнего приема. Набор осуществляют 20 вузов.
Зимний прием иностранных граждан проводится с 20 декабря 2026 года по 20 марта 2027-го.