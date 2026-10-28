Кыргызстан поставил цель получить до 30 лицензий на летнюю Олимпиаду-2028

Кыргызстан намерен завоевать от 24 до 30 олимпийских лицензий на летние Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Такую задачу перед спортивной отраслью поставили власти страны. Об этом сообщил директор Государственного агентства физической культуры и спорта Урмат Асанбаев в эфире на «Биринчи радио».

По его словам, минимальная задача — получить 24 лицензии, максимальная — 30. Речь идет о путевках, дающих спортсменам право участвовать в Олимпийских играх, а не о количестве медалей.

«Нам поставлена задача получить минимум 24, максимум 30 лицензий. О медалях пока говорить не могу. Сначала необходимо завоевать право участвовать в Олимпиаде», — заявил Асанбаев.

Он отметил, что в 2027 году кыргызстанским спортсменам предстоит участие в квалификационных турнирах, на которых будут разыгрываться олимпийские путевки.

Федерации уже представляют свои планы подготовки. Некоторые рассчитывают получить по 2–3 лицензии в отдельных видах спорта. Государство продолжит финансировать подготовку национальных сборных, участие спортсменов в международных соревнованиях и учебно-тренировочные сборы.

При этом требования к спортивным федерациям будут ужесточены. Объем господдержки планируется увязывать с результатами их деятельности.

«Если федерация хорошо работает и показывает результаты, мы будем выделять ей соответствующее финансирование. Если результатов нет, будем вводить ограничения и предъявлять требования», — пояснил он.

Глава агентства также признал, что развитие многих видов спорта в Кыргызстане сдерживается недостатком современной инфраструктуры.

Государство намерено уделять больше внимания не только традиционно успешным для страны видам борьбы, но и плаванию, фехтованию, гимнастике и другим спортивным дисциплинам.

Кыргызстанским спортсменам необходимо пройти квалификационные соревнования, чтобы получить право выступить на главных международных стартах четырехлетия.