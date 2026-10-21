Школьники из КР выиграли медали на олимпиаде по информатике
Школьники из Кыргызстана выиграли четыре медали на международной олимпиаде по информатике. Об этом сообщает Министерство просвещения.
По данным ведомства, соревнования прошли с 16 по 19 октября в Румынии. В них приняли участие более 200 школьников из 23 стран. Участники соревновались в онлайн-формате под видеонаблюдением.
КР представили восемь школьников.
Серебряные медали получили:
- Азирет Исраилов — ученик школы Intellect Pro School. Тренер — Медербек Осмонов;
- Эмирхан Сыдыкбаев — ученик школы «Газпром Кыргызстан». Тренер — Евгений Кичак.
Бронзовые медали получили:
- Бектен Абдувалиев — ученик школы International School of Kyrgyzstan. Тренеры — Айдар Мундузбаев и Кылычбек Урайымов;
- Таалим Турумбеков — ученик президентского лицея «Акылман». Тренер — Медербек Осмонов.