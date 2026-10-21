Школьники из КР выиграли медали на олимпиаде по информатике

Школьники из Кыргызстана выиграли четыре медали на международной олимпиаде по информатике. Об этом сообщает Министерство просвещения.

По данным ведомства, соревнования прошли с 16 по 19 октября в Румынии. В них приняли участие более 200 школьников из 23 стран. Участники соревновались в онлайн-формате под видеонаблюдением.

КР представили восемь школьников.

Серебряные медали получили:

Азирет Исраилов — ученик школы Intellect Pro School. Тренер — Медербек Осмонов;

Эмирхан Сыдыкбаев — ученик школы «Газпром Кыргызстан». Тренер — Евгений Кичак.

Бронзовые медали получили: