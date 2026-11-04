USD87.45EUR97.89RUB1.08
24.kg

Секрет успешного выступления на спортивных олимпиадах озвучил чиновник

15:50, 04 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

В современном спорте высших достижений для завоевания олимпийских медалей на первый план выходит спортивная медицина и фармакология. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил замдиректора Государственного агентства физической культуры и спорта Нурсултан Курманалы уулу.

По его словам, это доказывают ведущие и соседние страны.

«К сожалению, после развала Советского Союза спортивная медицина в Кыргызстане вообще не развивалась. Сейчас это в приоритете. Перед нами стоят большие задачи, в том числе создание крупных современных медицинских комплексов. Они уже строятся. В 2027 году будут сданы в эксплуатацию спортивно-медицинский комплекс «Мурок» и комплекс в Караколе. Если все это заработает, то у наших спортсменов, думаю, будут золотые медали на олимпийских играх», — считает Нурсултан Курманалы уулу.

Читайте по теме
Спортфедерации Кыргызстана ждут переаккредитация и проверка результатов

Он признал, что «все уже заждались» медалей от отечественных спортсменов.

«Мировой спорт идет семимильными шагами. Чтобы догнать ведущие спортивные державы, нам нужно комплексное решение — спортивная медицина, фармакология, а также вес и авторитет национальных федераций на международном уровне. Бывает, когда личные связи тоже могут решать что-то в плане жеребьевке. Конечно, должно быть и финансирование. Сегодня со стороны государства в полной мере финансируются учебно-тренировочные сборы, как на территории нашей республики, так и за рубежом. 365 дней в году наши ведущие спортсмены находятся на гособеспечении. Но, как оказалось, этого всего недостаточно. Нужна сильная спортивная медицина и фармакология. Но это очень тонкий вопрос, на грани с нарушениями.

У нас есть дирекция по противодействию допингу, которая активно ведет работу, взаимодействует с WADA (World Anti-Doping Agency или Всемирное антидопинговое агентство), с ее азиатским отделением. На постоянной основе у нас проводятся семинары со спортсменами и тренерами. Если спортсмен не информирован об антидопинговых мерах, то неосознанно может нарушить их. В списке WADA более 1 тысячи запрещенных веществ, так что подготовка профессиональных спортсменов — очень сложная работа, нужно постоянно контролировать их образ жизни», — подчеркнул Нурсултан Курманалы уулу.

Ранее сообщалось, что Кыргызстан поставил цель получить до 30 лицензий на летнюю Олимпиаду-2028.

Материалы по теме

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Четвертый претендент на пост президента подал заявление в ЦИК

 

Подписи избирателей. Кто из претендентов в президенты набрал их больше всего?

 

Власти ответили на жесткую критику Сыймыка Жапыкеева

 

ЦИК Кыргызстана планирует привлекать школьников к общественно-политической жизни

 

Выборы президента: Сыймык Жапыкеев выдвинул свою кандидатуру

 

Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

 

Происшествия

Вырвали из рук телефон за 110 тысяч сомов. Подозреваемые задержаны в Бишкеке

 

Счетная палата выявила нарушения на миллиарды сомов при проверке бюджета Оша

 

Снова ДТП с автобусом. В Бишкеке общественный транспорт столкнулся с легковушкой

 

В Иране четыре танкера подорвались на минах в районе Ормузского пролива

 

Отравление казахстанских футболистов в Ташкенте: часть из них вернулась домой

 

В Чуйской области разыскивают двух мужчин. Один пропал почти год назад

 

Общество

На улице Ауэзова в Бишкеке на четыре дня ограничат движение

 

Отказались от газа. Почему задерживается поставка новых автобусов в Бишкек

 

Тариф убыточный. Поднять зарплату водителям автобусов в Бишкеке не смогут

 

Растаможка за 3 минуты. ГТС Кыргызстана отчиталась об ускорении работы

 

Андрис Лиепа: Я поклонился Бейшеналиевой…

 

Минтруда КР и ЮНИСЕФ обсудили поддержку семей, вернувшихся из зон конфликтов

 

Атака на Иран

Предотвращение эскалации. Катар выступает посредником между Ираном и США

 

В Иране четыре танкера подорвались на минах в районе Ормузского пролива

 

Мировые запасы дизеля упали до рекордно низких значений за последние 35 лет

 

Иран объявил разведку МI-6 враждебной, а ВМС и ВВС Британии — террористами

 

ОПЕК+ сохранила квоты на добычу нефти в декабре на уровне сентября

 

Иран заявил, что пока не принял решения об изменении своей ядерной доктрины

 

Власть

Английское право и особые налоги. Как развивается проект «Тамчи»

 

АЭС в КР нужно строить уже сегодня. Экс-министр энергетики поддержал идею

 

Выборы в Конгресс. Впервые губернатором штата станет чернокожая женщина 

 

Выборы в Конгресс. Абдул Эль-Сайед стал первым мусульманином, избранным в Сенат

 

Садыр Жапаров обсудил с главой парламента Грузии транспорт и туризм

 

Четвертый претендент на пост президента подал заявление в ЦИК

 

Ситуация вокруг Украины

Война в Украине в ближайшие месяцы будет закончена, заявил Александр Лукашенко

 

Зачем? Мелания Трамп соберет представителей России и Украины в Белом доме

 

После атаки беспилотников в Ярославле загорелся один из крупнейших НПЗ России

 

Возобновление транзита российского газа в ЕС через Украину невозможно – Кремль

 

Переговоры между Россией, США и Украиной пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября

 

США предлагают восстановить транзит российского газа через Украину

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18