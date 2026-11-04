Секрет успешного выступления на спортивных олимпиадах озвучил чиновник

В современном спорте высших достижений для завоевания олимпийских медалей на первый план выходит спортивная медицина и фармакология. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил замдиректора Государственного агентства физической культуры и спорта Нурсултан Курманалы уулу.

По его словам, это доказывают ведущие и соседние страны.

«К сожалению, после развала Советского Союза спортивная медицина в Кыргызстане вообще не развивалась. Сейчас это в приоритете. Перед нами стоят большие задачи, в том числе создание крупных современных медицинских комплексов. Они уже строятся. В 2027 году будут сданы в эксплуатацию спортивно-медицинский комплекс «Мурок» и комплекс в Караколе. Если все это заработает, то у наших спортсменов, думаю, будут золотые медали на олимпийских играх», — считает Нурсултан Курманалы уулу.

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Он признал, что «все уже заждались» медалей от отечественных спортсменов.

«Мировой спорт идет семимильными шагами. Чтобы догнать ведущие спортивные державы, нам нужно комплексное решение — спортивная медицина, фармакология, а также вес и авторитет национальных федераций на международном уровне. Бывает, когда личные связи тоже могут решать что-то в плане жеребьевке. Конечно, должно быть и финансирование. Сегодня со стороны государства в полной мере финансируются учебно-тренировочные сборы, как на территории нашей республики, так и за рубежом. 365 дней в году наши ведущие спортсмены находятся на гособеспечении. Но, как оказалось, этого всего недостаточно. Нужна сильная спортивная медицина и фармакология. Но это очень тонкий вопрос, на грани с нарушениями.

У нас есть дирекция по противодействию допингу, которая активно ведет работу, взаимодействует с WADA (World Anti-Doping Agency или Всемирное антидопинговое агентство), с ее азиатским отделением. На постоянной основе у нас проводятся семинары со спортсменами и тренерами. Если спортсмен не информирован об антидопинговых мерах, то неосознанно может нарушить их. В списке WADA более 1 тысячи запрещенных веществ, так что подготовка профессиональных спортсменов — очень сложная работа, нужно постоянно контролировать их образ жизни», — подчеркнул Нурсултан Курманалы уулу.

Ранее сообщалось, что Кыргызстан поставил цель получить до 30 лицензий на летнюю Олимпиаду-2028.