Муфтият аккредитовал 36 туркомпаний для организации умры

Духовное управление мусульман Кыргызстана аккредитовало 36 туристических компаний, получивших право организовывать паломнические поездки (умра) в 2026–2027 годах. При этом граждан призывают внимательно выбирать туроператора, заранее проверять условия поездки и обязательно заключать официальный договор.

Как сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана (ДУМК), документы туристических компаний проверялись на соответствие установленным требованиям. Полный список аккредитованных организаций опубликован на официальном сайте муфтията — muftiyat.kg.

Для перевозки паломников из международных аэропортов Бишкека и Оша в Саудовскую Аравию доступны рейсы авиакомпаний SalamAir, Air Arabia и Flyadeal. Они обеспечивают возможность ежедневной перевозки пассажиров.

В муфтияте также сообщили, что по всей республике среди имамов проводятся разъяснительные мероприятия.

Их цель — повысить качество организации умры, усилить ответственность туристических компаний, обеспечить безопасность паломников и создать условия для полноценного совершения религиозных обрядов.

В ДУМК подчеркнули, что каждый паломник вправе самостоятельно выбрать одну из 36 аккредитованных компаний. Однако перед заключением договора гражданам рекомендуют проверить репутацию организации, ее опыт работы, условия предоставления услуг и обязательства перед клиентами.

Особое внимание муфтият обращает на случаи, когда граждане сталкиваются с проблемами уже после выезда за границу.

В таких ситуациях возможности оперативно оказать помощь могут быть ограничены, особенно если паломники отправились в Саудовскую Аравию транзитом через третьи страны.

В связи с этим паломникам рекомендуют:

проверять надежность туристической компании и ее опыт работы;

заранее уточнять перечень услуг, условия поездки и все платежи;

до внесения оплаты заключать с компанией официальный письменный договор и сохранять его экземпляр;

заранее выяснять порядок регистрации паломников в едином электронном приложении «Умра» ДУМК.

Отдельно в муфтияте сообщили о поступивших жалобах на туристическую компанию «Нур Умра». По ее деятельности граждане неоднократно обращались в ДУМК по телефону и направляли официальные заявления.

Кроме того, отделом умры был составлен соответствующий акт в связи с тем, что компания отправляла паломников в поездку без регистрации в едином электронном приложении «Умра». Представителям организации несколько раз звонили и выносили предупреждения.

Материалы по данному вопросу направлены на рассмотрение межведомственной комиссии.

По итогам проверки будут приняты соответствующие меры в соответствии с законодательством Кыргызстана и установленными процедурами.

В муфтияте напомнили, что умра — это не просто путешествие, а священное религиозное поклонение. Поэтому паломникам следует заранее позаботиться о безопасности поездки и защите своих прав.

В случае возникновения проблем гражданам рекомендуют направлять официальные обращения через систему «Тундук» или по электронной почте.