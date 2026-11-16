USD87.44EUR96.69RUB1.06
24.kg

Муфтият аккредитовал 36 туркомпаний для организации умры

11:09, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

Духовное управление мусульман Кыргызстана аккредитовало 36 туристических компаний, получивших право организовывать паломнические поездки (умра) в 2026–2027 годах. При этом граждан призывают внимательно выбирать туроператора, заранее проверять условия поездки и обязательно заключать официальный договор.

Как сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана (ДУМК), документы туристических компаний проверялись на соответствие установленным требованиям. Полный список аккредитованных организаций опубликован на официальном сайте муфтията — muftiyat.kg.

Для перевозки паломников из международных аэропортов Бишкека и Оша в Саудовскую Аравию доступны рейсы авиакомпаний SalamAir, Air Arabia и Flyadeal. Они обеспечивают возможность ежедневной перевозки пассажиров.

В муфтияте также сообщили, что по всей республике среди имамов проводятся разъяснительные мероприятия.

Их цель — повысить качество организации умры, усилить ответственность туристических компаний, обеспечить безопасность паломников и создать условия для полноценного совершения религиозных обрядов.

В ДУМК подчеркнули, что каждый паломник вправе самостоятельно выбрать одну из 36 аккредитованных компаний. Однако перед заключением договора гражданам рекомендуют проверить репутацию организации, ее опыт работы, условия предоставления услуг и обязательства перед клиентами.

Особое внимание муфтият обращает на случаи, когда граждане сталкиваются с проблемами уже после выезда за границу.

В таких ситуациях возможности оперативно оказать помощь могут быть ограничены, особенно если паломники отправились в Саудовскую Аравию транзитом через третьи страны.

В связи с этим паломникам рекомендуют:

  • проверять надежность туристической компании и ее опыт работы;
  • заранее уточнять перечень услуг, условия поездки и все платежи;
  • до внесения оплаты заключать с компанией официальный письменный договор и сохранять его экземпляр;
  • заранее выяснять порядок регистрации паломников в едином электронном приложении «Умра» ДУМК.

Отдельно в муфтияте сообщили о поступивших жалобах на туристическую компанию «Нур Умра». По ее деятельности граждане неоднократно обращались в ДУМК по телефону и направляли официальные заявления.

Кроме того, отделом умры был составлен соответствующий акт в связи с тем, что компания отправляла паломников в поездку без регистрации в едином электронном приложении «Умра». Представителям организации несколько раз звонили и выносили предупреждения.

Материалы по данному вопросу направлены на рассмотрение межведомственной комиссии.

По итогам проверки будут приняты соответствующие меры в соответствии с законодательством Кыргызстана и установленными процедурами.

В муфтияте напомнили, что умра — это не просто путешествие, а священное религиозное поклонение. Поэтому паломникам следует заранее позаботиться о безопасности поездки и защите своих прав.

В случае возникновения проблем гражданам рекомендуют направлять официальные обращения через систему «Тундук» или по электронной почте.

Популярные новости

Бизнес

Происшествия

ГКНБ: Пресечен канал ввоза контрабандных грузов в Джалал-Абадскую область

 

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве с девятью автомобилями

 

В горах Кыргызстана ожидается сход лавин. Объявлено штормовое предупреждение

 

В Бишкеке задержали мужчину, обещавшего продать внедорожник в рассрочку

 

Золото под крышей чиновников. МВД раскрыло подробности схемы в Чаткале

 

В Бишкеке произошли два ДТП. Машина протаранила автобус

 

Общество

Памятники юга Кыргызстана претендуют на включение в список ЮНЕСКО

 

В Чикаго пройдет премьера фильма «Айтматов»

 

Окончил автошколу и не сдал на права за шесть месяцев — придется учиться снова

 

В Кыргызстане 87 процентов автомобилей регистрируют онлайн через «Тундук»

 

Водителям напомнили о замене бессрочных прав до конца 2026 года

 

Муфтият аккредитовал 36 туркомпаний для организации умры

 

Атака на Иран

Иран планирует покушение на Трампа, заявили в разведке Израиля

 

Определена дата встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне

 

Все базы США от Западной Азии до Европы станут законной целью, заявили в Иране

 

США объявили награду в 20 миллионов долларов за данные о ядерной программе Ирана

 

В Конгрессе США заблокировали попытку снять с поста главу Пентагона

 

Новый подземный ракетный город показал Корпус стражей исламской революции

 

Власть

«Надо просто мозги включать». Чолпон Джакупова о власти и будущем Кыргызстана

 

Комитет одобрил законопроект о запрете передачи лицензий на недра в залог

 

Продал машину 20 лет назад, а она до сих пор на учете. Что делать владельцам

 

Машины с номерами 10-го региона нельзя продавать. В «Унаа» объяснили исключения

 

В Кыргызстане 18 ноября пройдет пробное голосование

 

Отзыв мандата Айсаракан Абдибаевой. Что ответил ЖК на заявление юриста?

 

Ситуация вокруг Украины

Первый трехсторонний саммит США, РФ и КНР: тема Украины обсуждаться не будет

 

РФ и Украина готовы к «практическим компромиссам» для завершения войны — Кушнер

 

В Пентагоне заблокировали выдачу Украине лицензии на производство ракет Patriot

 

В ЕС определили состав делегации на переговорах с Россией по Украине

 

Переговоры в Абу-Даби. Канцлер ФРГ заявил о позитивных сигналах

 

Украинский вопрос. Посланники США снова были в Москве и встретились с Путиным

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18