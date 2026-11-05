Швейцария тоже отменила санкции против Алишера Усманова и Михаила Фридмана

Швейцария вслед за Европейским союзом отменила санкции в отношении российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Об этом сообщается на сайте государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO).

Из санкционного списка также исключили экс-депутата Госдумы Юрия Швыткина и бывшего руководителя Крымского федерального университета Андрея Фалалеева.

22 сентября Совет Евросоюза принял официальное решение продлить действие индивидуальных ограничительных мер против российских физических и юридических лиц из-за украинского конфликта сразу на три года. При этом из санкционных списков были исключены олигархи Алишер Усманов и Михаил Фридман. Оба находились под европейскими санкциями с 28 февраля 2022-го.