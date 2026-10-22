Музыка вместо дипломатии. Оркестры Кыргызстана и Швейцарии провели парад

В Бишкеке состоялся торжественный марш-парад с участием оркестра Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики и швейцарского духового оркестра La Landwehr de Fribourg, история которого насчитывает более 220 лет. Об этом сообщили в Жогорку Кенеше.

В мероприятии участвовали депутаты парламента Гуля Кожокулова, Нуржамал Торобекова, Айгул Ахмедова и Жылдыз Эгенбердиева.

Выступление двух оркестров прошло в рамках визита председателя Национального совета Федерального собрания Швейцарии Пьера-Андре Пажа в Кыргызстан.

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Выступая на мероприятии, депутат Гуля Кожокулова отметила, что Кыргызстан высоко ценит дружественные отношения со Швейцарией. По ее словам, сотрудничество между странами охватывает политику, межпарламентские связи, экономику, энергетику, государственное управление и вопросы изменения климата.

Она подчеркнула, что обе страны являются горными государствами и заинтересованы в совместных программах устойчивого развития горных регионов.

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«Пусть мелодия дружбы, которая сегодня звучит здесь, станет еще одним прекрасным символом взаимного уважения, доверия и единства народов Кыргызстана и Швейцарии», — сказала Гуля Кожокулова.