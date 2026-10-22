Музыка вместо дипломатии. Оркестры Кыргызстана и Швейцарии провели парад
В Бишкеке состоялся торжественный марш-парад с участием оркестра Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики и швейцарского духового оркестра La Landwehr de Fribourg, история которого насчитывает более 220 лет. Об этом сообщили в Жогорку Кенеше.
В мероприятии участвовали депутаты парламента Гуля Кожокулова, Нуржамал Торобекова, Айгул Ахмедова и Жылдыз Эгенбердиева.
Выступление двух оркестров прошло в рамках визита председателя Национального совета Федерального собрания Швейцарии Пьера-Андре Пажа в Кыргызстан.
Выступая на мероприятии, депутат Гуля Кожокулова отметила, что Кыргызстан высоко ценит дружественные отношения со Швейцарией. По ее словам, сотрудничество между странами охватывает политику, межпарламентские связи, экономику, энергетику, государственное управление и вопросы изменения климата.
Она подчеркнула, что обе страны являются горными государствами и заинтересованы в совместных программах устойчивого развития горных регионов.
«Пусть мелодия дружбы, которая сегодня звучит здесь, станет еще одним прекрасным символом взаимного уважения, доверия и единства народов Кыргызстана и Швейцарии», — сказала Гуля Кожокулова.