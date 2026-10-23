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24.kg

В Бишкеке состоялся концерт швейцарского оркестра La Landwehr de Fribourg

15:12, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева 22 октября 2026 года состоялся концерт швейцарского духового оркестра La Landwehr de Fribourg. Коллектив впервые выступил в Кыргызстане и Центральной Азии.

В торжественном мероприятии приняли участие министр культуры, информации и молодежной политики КР Мирбек Мамбеталиев, президент оркестра La Landwehr de Fribourg и председатель Национального совета Федерального собрания Швейцарии Пьер-Андре Паж и другие. Они выступили с приветственными речами, отметив значение культурного обмена и укрепления связей между Кыргызстаном и Швейцарией.

Концерт стал одним из ключевых событий культурного визита оркестра, организованного Коммерческим банком КСБ совместно с Посольством Швейцарии в Кыргызской Республике.

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La Landwehr de Fribourg — официальный музыкальный коллектив кантона и города Фрибур, основанный в 1804 году. За более чем 220-летнюю историю оркестр выступал на престижных концертных площадках мира, включая Карнеги-холл в Нью-Йорке, Сиднейский оперный театр и театр Колон в Буэнос-Айресе.

Сегодня коллектив объединяет около 100 музыкантов под руководством швейцарского дирижера Бенуа Айоза. Оркестр сохраняет музыкальные традиции своей страны и выступает площадкой для международного культурного диалога.

Особенностью концертной программы в Бишкеке стало сочетание произведений из репертуара швейцарского коллектива с музыкой кыргызских композиторов. Особый интерес вызвало совместное исполнение, в котором традиционные кыргызские музыкальные инструменты прозвучали в сочетании с западноевропейским духовым оркестром.

Выступление позволило кыргызстанской публике познакомиться с музыкальными традициями Швейцарии и стало еще одним шагом в развитии культурного сотрудничества между двумя странами.

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