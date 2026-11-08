Последствия жары. В австрийской части Альп исчез последний активный ледник

Ледник Шварцмильцфернер в австрийских Алльгойских Альпах утратил статус активного и прекратил движение из-за рекордной летней жары в Европе. Об этом сообщает Bild.

Толщина этого ледника за период аномальной жары летом 2026 года уменьшилась на четыре метра, а объем сократился примерно вдвое. Массив льда полностью прекратил опускаться вниз под собственным весом, поэтому ученые больше не считают его активным ледником, говорится в статье.

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Гляциолог Баварской академии наук Кристоф Майер отметил, что даже обильные снегопады зимой не компенсируют потери ледяной массы в Альпах.

«Исходя из текущего положения, я ожидаю, что Восточные Альпы лишатся всех ледников к 2060–2070 годам», — заявил ученый.

Напомним, аномальная жара в Европе этим летом стала сильнейшей для региона за все время наблюдений.

В июле влажность почвы в Испании, Франции, Германии, Австрии и Венгрии упала до минимума с 1979 года, а сток крупных рек, включая Рейн и Дунай, оказался значительно ниже нормы.