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24.kg

Шесть из семи убийств журналистов остаются безнаказанными — ЮНЕСКО

11:12, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

Впервые за десятилетие масштабы безнаказанности за убийства журналистов в мире снова растут, говорится в докладе ЮНЕСКО о безопасности работников СМИ, который выходит раз в два года.

ЮНЕСКО отслеживает долю нераскрытых убийств журналистов с 2012 года. В 2024–2025 годах этот показатель достиг 86 процентов — на один процентный пункт больше, чем в предыдущие два года. Всего, по данным организации, за 2024–2025 годы погибли 189 журналистов и других работников СМИ. Это на 20 процентов больше, чем в предыдущий двухлетний период, и больше всего с 2014–2015 годов. Более двух третей из них — 127 человек — погибли в зонах конфликтов.

В 2024–2025 годах убийства журналистов фиксировались во всех регионах мира, что, по оценке ЮНЕСКО, делает их глобальным бедствием.

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в арабских государствах — 97.

Далее следуют Латинская Америка и Карибский бассейн (37), Азиатско-Тихоокеанский регион (34), Центральная и Восточная Европа (14), Африка (6), Западная Европа и Северная Америка (1). Больше всего журналистов за два года погибло в Государстве Палестина (30 и 32 соответственно).

Согласно исследованию структуры «ООН-женщины» и Международного центра для журналистов, проведенному в 2025 году, 75 процентов журналисток сталкивались с насилием и преследованиями в интернете или в реальной жизни.

Вместе с тем в докладе отмечается и прогресс: в странах, где нет вооруженных конфликтов, безнаказанность продолжает снижаться. С 2012 по 2026 год этот показатель сократился с 94 до 77 процентов — примерно на один процентный пункт в год. Число убийств журналистов за пределами зон конфликтов — 85 — самое низкое за 18 лет.

По данным Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, с 2023 по 2025 год в мире были убиты или пропали без вести более 740 журналистов и работников СМИ.

Около 90 процентов насильственно исчезнувших до сих пор находятся под стражей.

«Во всем мире журналисты продолжают платить непомерно высокую цену за то, что говорят правду», — говорится в послании генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

По его словам, работники СМИ играют важнейшую роль в обществе, но при этом они нередко подвергаются преследованиям и слежке, становятся объектами судебного преследования и физических нападений или оказываются в тюрьме, «а порой их даже пытают или убивают лишь за то, что они выполняют свою работу».

«За последний год по меньшей мере 34 журналиста заплатили за это жизнью. Шесть из каждых семи таких убийств остаются безнаказанными. В условиях конфликтов показатель безнаказанности приближается к 100 процентам. Этой возмутительной ситуации необходимо положить конец», — отметил генсек.

Для этого, по его словам, нужно расследовать каждый такой случай, привлекать к ответственности каждого виновного и положить конец нападкам в интернете.

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