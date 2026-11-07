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24.kg

Адылбек Касымалиев поздравил журналистов с Днем информации и печати

11:16, 07 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айдана МУСАЛИЕВА

Адылбек Касымалиев поздравил представителей СМИ с Днем информации и печати. Он отметил, что журналистика влияет на то, как события сегодняшнего дня сохранятся в памяти поколений и будут оценены в будущем. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Касымалиев подчеркнул, что задача журналистов — своевременно и объективно освещать общественно значимые события и обеспечивать граждан достоверной информацией. По его словам, в условиях стремительного развития технологий особенно важны проверка фактов, соблюдение профессиональной этики и учет общественных интересов.

«Доверие общества — одна из главных ценностей средств массовой информации. Сохранение и укрепление этого доверия является профессиональным долгом каждого представителя медиасообщества», — говорится в поздравлении.

Касымалиев пожелал журналистам здоровья, благополучия, профессиональных успехов и творческого вдохновения.

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