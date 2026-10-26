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24.kg

Без ответа 19 лет. Брат убитого журналиста Алишера Саипова требует правды

11:59, 26 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Спустя 19 лет после убийства журналиста Алишера Саипова в Оше его семья по-прежнему не знает, кто стоит за преступлением. Брат погибшего, журналист Шохрух Саипов, опубликовал воспоминания о событиях 24 октября 2007 года и рассказал, почему родственники до сих пор добиваются установления истины.

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«Ровно 19 лет назад в этот день не стало моего брата Алишера, журналиста из Оша, главного редактора газеты «Сиесат» («Политика»)», — написал он.

По словам Шохруха Саипова, последний раз он видел брата 23 октября 2007 года. Утром Алишер проводил его в командировку в Джалал-Абад и пожелал счастливого пути. На следующий день журналист не вернулся домой.

Вечером 24 октября семья еще не подозревала о случившемся. Алишер часто задерживался на работе допоздна, поэтому его отсутствие не вызвало тревоги.

Однако после 21.00 к дому приехали сотрудники ГКНБ. Как вспоминает Шохрух, вместо объяснений они начали расспрашивать родственников, а затем доставили его, отца и еще одного брата в милицию на допрос.

Позднее семья узнала, что Алишер Саипов был застрелен на улице, а его тело доставили в морг городской больницы.

«В доме вместо живого брата появилось его бездыханное, продырявленное пулями тело», — вспоминает Шохрух.

По его словам, журналист получил три огнестрельных ранения: одну пулю в ногу и две — в голову.

Брат погибшего также утверждает, что в ночь убийства сотрудники ГКНБ провели обыск в редакции газеты «Сиесат» и изъяли документы и офисную технику. Эти действия он считает незаконными.

«Кто убил?»

Шохрух Саипов отмечает, что за 19 лет семья так и не получила ответа на главный вопрос — кто убил Алишера и кто мог стоять за преступлением.

В 2010 году Ошский городской суд признал виновным в убийстве Абдуфарита Расулова и приговорил его к 20 годам лишения свободы.

Однако сам осужденный вину отрицал и утверждал, что признательные показания были получены под пытками.

Родственники Алишера также сомневались в обоснованности обвинения. Впоследствии появились сведения, что в момент убийства Расулов мог находиться в другом месте.

В апреле 2012 года Верховный суд отменил ранее принятые судебные решения и направил дело на новое рассмотрение. Позднее Расулова освободили.

Отдельные вопросы у семьи вызывает поведение свидетеля убийства, политолога Икбола Мирсаитова.

По словам Шохруха Саипова, свидетель до сих пор избегает общения с родственниками погибшего журналиста. Семья считает, что его показания могли бы помочь установить обстоятельства преступления.

В 2019 году расследование убийства возобновили, однако в 2022 году уголовное дело вновь прекратили.

«Вот уже 19 лет с нами нет старшего брата Алишера. Его отсутствие ощущается очень остро», — написал Шохрух.

Он вспомнил слова покойного отца, который верил, что однажды семья обязательно узнает правду.

«И мы твердо уверены, что виновные обязательно получат по заслугам», — заключил брат журналиста.

Как убили Алишера Саипова и что известно о расследовании

Алишер Саипов был убит 24 октября 2007 года в центре Оша. Неизвестные расстреляли 26-летнего журналиста на улице. Он получил три огнестрельных ранения, два из которых пришлись в голову.

Саипов был основателем и главным редактором узбекоязычной газеты «Сиесат», распространявшейся в Кыргызстане и Узбекистане. Он также сотрудничал с международными СМИ, включая «Радио Свобода», «Голос Америки», BBC и информационное агентство «Фергана».

Журналист освещал общественно-политические события в Центральной Азии, деятельность оппозиционных движений, религиозные вопросы и события в Андижане в 2005 году.

В 2009 году правоохранительные органы задержали подозреваемого Абдуфарита Расулова. В 2010 году суд приговорил его к 20 годам заключения, однако родственники погибшего настаивали на необходимости продолжить расследование.

В 2012 году дело пересмотрели после появления новых обстоятельств, указывавших на возможное алиби осужденного. Расулов впоследствии вышел на свободу.

В 2013 году расследование приостановили. В августе 2019 года его возобновили по решению прокуратуры Ошской области.

В сентябре 2022 года Генеральная прокуратура сообщила об очередном прекращении расследования в связи с невозможностью установить лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.

Таким образом, спустя 19 лет после убийства Алишера Саипова организаторы и непосредственные исполнители преступления остаются неустановленными.

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