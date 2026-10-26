Садыру Жапарову доложили о миллиардных проектах в Тогуз-Тороуском районе

Объем промышленного производства в Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области за последние пять лет увеличился почти в 3 раза. Об этом президенту Садыру Жапарову сообщили 26 октября во время его рабочей поездки в регион.

По представленным данным, в 2021 году объем промышленного производства составлял 1 миллиард 239,1 миллиона сомов, а в 2025 году достиг 3 миллиардов 427,3 миллиона сомов. За 9 месяцев 2026 года показатель составил 3 миллиарда 202,5 миллиона сомов. По итогам года ожидается рост до 4 миллиардов 270 миллионов сомов.

С 2021 по 2026 год в районе построили и капитально отремонтировали 33 социальных и инфраструктурных объекта. В их числе школы, детские сады, учреждения культуры, спортивные объекты, медицинские пункты и аэропорт.

Отмечается, что за этот период предприниматели реализовали 8 проектов с общим объемом инвестиций 160,2 миллиона сомов. Создано 86 рабочих мест. В частности, открылись 5 швейных цехов, предприятие по забою скота и мебельный цех.

В 2026 году началась реализация еще 3 проектов стоимостью 133 миллиона сомов. Они предусматривают освоение угольного месторождения и строительство двух асфальтобетонных заводов. Планируется создать 48 рабочих мест.

Продолжается строительство детского сада на 75 мест в селе Арал стоимостью 43,7 миллиона сомов, школы на 150 мест в селе Карл Маркс за 106 миллионов сомов и детского сада на 70 мест в селе Додомол за 49,8 миллиона сомов.

Среди крупнейших инфраструктурных проектов района названо строительство каскада Казарманских ГЭС, состоящего из трех гидроэлектростанций общей проектной мощностью 912 мегаватт. Кроме того, через район пройдет 70-километровый участок железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

В числе проектов, для которых требуется дополнительное финансирование, отмечены строительство автовокзала в Казармане за 110 миллионов сомов, муниципального скотного рынка за 50 миллионов сомов и капитальный ремонт районного медицинского учреждения за 117 миллионов сомов.

Также планируется строительство двух оросительных каналов. Канал «Кара-Талаа» стоимостью около 400 миллионов сомов позволит обеспечить поливной водой 800 гектаров земель. Канал «Ак-Куп» рассчитан на орошение 2 тысяч 456 гектаров, стоимость двух этапов строительства оценивается в 1 миллиард сомов.

Еще 300 миллионов сомов предварительно потребуется на обеспечение Казармана питьевой водой и восстановление системы водоотведения.

За 2021–2026 годы в Тогуз-Тороуском районе заасфальтировали 43,4 километра автомобильных дорог.