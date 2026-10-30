С начала года в Нацбанк поступило всего 147 жалоб на банковское мошенничество

С начала года в Национальный банк поступило 147 обращений, связанных с банковским мошенничеством. В 69 случаях речь шла об оформлении кредитов обманным путем. Об этом 24.kg сообщили в Нацбанке.

Остальные обращения касались переводов денег под влиянием мошенников, привязки банковских карт к неизвестным интернет-сайтам, в том числе к онлайн-магазинам, а также блокировки карт из-за подозрений в мошеннических операциях.

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При этом отдельную статистику о том, сколько похищенных средств удалось вернуть пострадавшим, регулятор не ведет. Как пояснили там, во многих случаях люди сами переводят деньги мошенникам, поверив обману.

«Вернуть средства возможно, если подозрительную транзакцию удается вовремя заблокировать и мошенники еще не успели вывести деньги через счета подставных лиц», — заметили в НБ КР.

Кто отвечает за кредит, оформленный мошенниками

Согласно статье 21 Закона «Об обмене кредитной информации», финансово-кредитные организации обязаны проверять наличие самозапрета на оформление кредита через кредитные бюро. Если запрет действует, банк или другая финансовая организация должны отказать в выдаче займа.

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При этом кредитная сделка, заключенная вопреки действующему самозапрету, признается ничтожной.

Таким образом, если финансовая организация проигнорировала установленный гражданином самозапрет и выдала кредит, договор считается недействительным. В таком случае банк обязан списать задолженность и отозвать претензии к заемщику.

Механизм добровольного самозапрета на оформление кредитов и займов на свое имя действует в Кыргызстане с 1 ноября 2025 года. Установить его бесплатно можно через приложение «Тундук». К весне 2026-го этой возможностью воспользовались более 240 тысяч кыргызстанцев.

В прошлом году кыргызстанцы потеряли 826 миллионов сомов из-за кибермошенников. Возместить удалось менее 10 процентов ущерба. По данным МВД, за 2025-й зарегистрировали более 1,5 тысячи случаев киберпреступлений, а за первые три месяца 2026 года — уже 1 тысячу 140.

При этом официальная статистика не отражает полного масштаба проблемы. По оценкам экспертов, регистрируется не более 15 процентов киберпреступлений, а уголовные дела возбуждаются примерно по половине зарегистрированных случаев.