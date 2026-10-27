Розу Айтматову проводят в последний путь 28 октября в Бишкеке

Церемония прощания с общественным деятелем, ученым и педагогом Розой Айтматовой состоится 28 октября в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Начало в 10.00. Об этом сообщили близкие покойной.

Напомним, Роза Айтматова скончалась в возрасте 89 лет. Она была младшей сестрой писателя Чингиза Айтматова.

Роза Айтматова была кандидатом физико-математических наук, заслуженным работником образования Кыргызстана и общественным деятелем.

Роза Айтматова окончила Кыргызский женский педагогический институт имени Владимира Маяковского, работала научным сотрудником Академии наук Киргизской ССР, а затем преподавала в вузе. Ей принадлежали научные работы по физике и педагогике.

Роза Айтматова также занималась сохранением истории своей семьи. В соавторстве с племянником Асаном Ахматовым она написала книгу «Белые страницы истории», посвященную жизни и деятельности их отца Торекула Айтматова, репрессированного в 1930-х, и детству Чингиза Айтматова.

Значительную часть своей жизни Роза Торекуловна посвятила защите прав женщин. В 1996 году она вместе с коллегами основала общественную организацию «Центр помощи женщинам».