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24.kg

В Бишкеке простились с Розой Айтматовой

11:56, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

В Бишкеке сегодня простились с общественным деятелем и просветителем Розой Айтматовой. Церемония прошла у Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

В церемонии прощания приняли участие родные и близкие покойной, представители государственных органов, общественные и культурные деятели, а также жители столицы.

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С речами выступили государственный секретарь Арслан Койчиев, заместитель торага Жогорку Кенеша Жылдыз Таалайбек кызы, экс-президент Роза Отунбаева, общественный и государственный деятель Роза Акназарова и народный писатель Кыргызской Республики Кайрат Иманалиев. Они вспомнили жизненный путь Розы Айтматовой и ее вклад в развитие страны.

Государственный секретарь Арслан Койчиев назвал Розу Айтматову одной из выдающихся дочерей кыргызского народа, сравнив ее с такими историческими личностями, как Каныкей и Курманжан датка.

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«За последнее столетие история кыргызского народа была наполнена переломными событиями, трагедиями и триумфами. В такие моменты, в том числе в самые тяжелые для народа дни, мы понимали, какое это счастье — что у нас были Айтматовы. Начиная с Торекула Айтматова, они показали пример беззаветного служения своему народу и родной земле», — отметил он.

По словам Арслана Койчиева, особое место в этой семье занимает Роза Айтматова. Она внесла большой вклад в науку и просвещение, а также стала примером служения обществу. Ее радости и переживания были тесно связаны с судьбой кыргызского народа, что отражено в написанных ею книгах.

Экс-президент Роза Отунбаева рассказала, что знала Розу Айтматову еще со времен ее работы в женпеде. В то время она защитила кандидатскую диссертацию по физико-математическим наукам, преподавала физику студентам и впоследствии занимала должность проректора.

По словам Отунбаевой, Роза Айтматова одной из первых поддерживала вовлечение девушек в изучение науки и технологий, став для них примером.

«В 1995 году мы вместе участвовали в Четвертой всемирной конференции по положению женщин в Пекине. С тех пор я знала Розу Торекуловну как лидера женского движения, активистку демократических реформ и человека, внесшего огромный вклад в продвижение прав женщин», — сказала Роза Отунбаева.

 

Она также отметила вклад Айтматовой в развитие гражданского общества и продвижение гендерного равенства в Кыргызстане. Роза Айтматова работала над переводом на кыргызский язык Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, разрабатывала механизмы ее распространения и выступала за введение гендерных квот на выборах. Благодаря этой работе расширились возможности женщин участвовать в политической жизни страны, в том числе в деятельности Жогорку Кенеша и местных кенешей.

По словам Розы Отунбаевой, сотни тысяч женщин прошли обучение в рамках гендерных образовательных программ, связанных с деятельностью Розы Айтматовой, и повысили свою правовую грамотность.

Отдельное место в жизни Айтматовой занимало изучение истории собственной семьи.

Она собирала архивные материалы и написала книгу «Тарыхтын актай барактары» («Белые страницы истории»), посвященную своему отцу — Торекулу Айтматову.

«Роза Айтматова была совсем маленькой, когда потеряла отца. Она никогда не видела его и не слышала его голоса, но всю жизнь пыталась восстановить его образ и узнать правду о его судьбе. Когда в 1990-х годах были найдены останки Торекула Айтматова, ей пришлось пережить осознание окончательной утраты отца», — отметила она.

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Работа над книгой стала для нее тяжелым эмоциональным опытом. Как отметили выступавшие на церемонии, история семьи Айтматовых напоминает о том, что трагические страницы прошлого должны стать уроком для будущих поколений.

Другие выступавшие также подчеркнули многогранность деятельности Розы Айтматовой, выразили соболезнования ее родным и всему кыргызскому народу. С сожалением говорили о том, что Роза Айтматова не дожила до празднования 100-летия со дня рождения своего брата, всемирно известного писателя Чингиза Айтматова.

Роза Айтматова скончалась 27 октября в возрасте 89 лет. Она посвятила свою жизнь науке, образованию и общественной деятельности, внесла значительный вклад в интеллектуальное и духовное развитие Кыргызстана. Роза Айтматова была заслуженным работником образования Кыргызской Республики, награждена орденом «Манас» и медалью «Данк».

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