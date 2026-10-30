Скончался звездный актер из «Людей Икс» и «Звездного пути» Патрик Стюарт

Британский актер Патрик Стюарт, известный по ролям капитана Жан-Люка Пикара в «Звездном пути» и профессора Чарльза Ксавьера в «Людях Икс», скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Актер страдал болезнью Альцгеймера и деменцией. Прежде эти диагнозы публично не раскрывались.

Патрик Стюарт начинал карьеру в театре, а в 2010 году был посвящен в рыцари. Фильм «Мстители: Судный день» с его участием выйдет посмертно — премьера запланирована на 18 декабря.

Marvel Studios в своем обращении перечислила киноленты, в которых актер воплощал профессора Ксавьера, — от «Людей Икс» и «Логана» до предстоящих «Мстителей». В студии назвали Патрика Стюарта уникальным талантом и щедрым коллегой, выразив соболезнования его жене, детям, друзьям и поклонникам.

Близкие актера попросили вместо цветов направлять пожертвования на исследования болезни Альцгеймера в Университете Джонса Хопкинса и поддержку людей, ухаживающих за больными.