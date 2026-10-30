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Ушел из жизни ветеран кыргызского волейбола Зулумбек Исабеков

11:15, 30 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Анвар АБДУЛЛАЕВ

29 октября на 73-м году жизни скончался заслуженный деятель спорта Кыргызстана, судья высшей международной категории по волейболу Зулумбек Исабеков. Об этом сообщили его близкие.

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Он родился 1 мая 1954 года в селе Кичи-Ак-Жол Аксыйского района Джалал-Абадской области. Окончил Фрунзенский институт физической культуры и спорта, после чего работал учителем в школах Аксыйского района.

В разные годы Зулумбек Исабеков возглавлял комитет по физкультуре и спорту Аксыйского райисполкома. В 1993 году стал директором Джалал-Абадской областной детской спортивной школы, позднее руководил областным спортивным обществом.

С 2000 года занимал должность директора спортивного центра «Жаштык» при Министерстве образования. Также заведовал кафедрой спортивных игр Академии физической культуры и спорта, был почетным профессором вуза и ветераном Федерации волейбола Кыргызстана.

За многолетнюю работу ему присвоили звание «Заслуженный деятель спорта Кыргызской Республики».

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