Садыр Жапаров предложил провести неформальный саммит ОТГ в Кыргызстане

Президент Садыр Жапаров предложил провести неформальный саммит Организации тюркских государств 5–6 августа 2027 года в Кыргызстане. Об этом он заявил на 13-м саммите ОТГ в Анкаре.

По словам главы государства, встреча позволит углубить сотрудничество между странами организации и обсудить совместные проекты.

«Этот саммит создаст новые возможности для углубления нашего сотрудничества и обсуждения совместных проектов», — отметил Жапаров.

Кроме того, он поздравил Турцию с предстоящим председательством в организации в 2027 году и выразил готовность Кыргызстана поддерживать инициативы, направленные на развитие ОТГ.

В ходе выступления Жапаров поблагодарил Азербайджан за председательство в организации в 2026 году и отметил вклад генерального секретаря ОТГ Кубанычбека Омуралиева в укрепление сотрудничества между странами. Он пожелал успехов новому генеральному секретарю Мирвахиду Азимбаеву.

13-й саммит организации проходит 29–30 октября 2026 года в Анкаре под девизом «Тюркский век: единство в языке, мысли и деле».