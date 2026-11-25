Инспекторы Бишкекского городского и Аламединского районного регионального управления Службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики провели разъяснительное мероприятие на рынке «Дордой» по запрету использования одноразовых пластиковых пакетов.

В ходе мероприятия инспекторы раздали продавцам торговых точек на территории рынка предупредительные листовки, а также разъяснили цели введения запрета на использование пластиковых пакетов и его экологическую значимость.

Кроме того, администрации рынка были разъяснены соответствующие требования. Торговцев призвали своевременно выполнять установленные требования и проводить информационно-разъяснительную работу среди продавцов.

Отметим, что с 1 января 2027 года на всей территории Кыргызской Республики вступает в силу запрет на использование одноразовых пластиковых пакетов в соответствии с требованиями законодательства.

Основная цель мероприятия — повышение экологической культуры населения, сокращение объема пластиковых отходов и защита окружающей среды.