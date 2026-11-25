Депутат Жогорку Кенеша Максат Алымбеков призвал прекратить разработку песчано-гравийных смесей на горе Боз-Болток в Аламединском районе Бишкека.

Выступая на заседании Жогорку Кенеша, он отметил, что горы являются одной из визитных карточек Бишкека, однако природный ландшафт постепенно разрушается из-за деятельности карьеров.

По словам депутата, еще в 2022 году был издан указ президента о сохранении горы Боз-Болток в качестве заповедной территории. Несмотря на это, добыча песчано-гравийных смесей продолжается.

Максат Алымбеков обратил внимание на необходимость исполнения президентского указа и потребовал прекратить разработку карьеров, чтобы сохранить гору и ее природный облик.

Также депутат поднял проблему качества питьевой воды в селе Воронцовка. По его словам, около 350 семей получают воду самотеком непосредственно из горных источников.

При этом в системе водоснабжения отсутствует хлораторное оборудование, поэтому вода не проходит необходимую обработку и обеззараживание. Это, отметил депутат, не позволяет гарантировать ее безопасность и создает потенциальные риски для здоровья жителей.

Максат Алымбеков обратил внимание на необходимость принятия мер для обеспечения сельчан чистой и безопасной питьевой водой.