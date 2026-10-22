Бишкек и Манас вошли в Коалицию устойчивых городов Центральной Азии. Об этом стало известно на прошедшем в Ташкенте втором региональном диалоге по устойчивым городам.

Таким образом состав коалиции расширился с пяти до десяти городов.

В ее состав вошли города Бишкек и Манас (Кыргызстан), Исфара (Таджикистан), Фергана и Коканд (Узбекистан). Они присоединились к городам Петропавловск, Ош, Душанбе, Ашхабад и Наманган, которые были первыми членами коалиции, основанной в 2025 году.

Коалиция дает городам возможность обмениваться опытом, учиться друг у друга и находить практические решения по усилению готовности к наводнениям, землетрясениям и другим угрозам. Также она помогает городам учитывать климатические риски при планировании своего долгосрочного развития.