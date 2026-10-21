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Манас станет вторым экономическим центром. Президент заявил о спецстатусе города

16:35, 21 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Нурзада ТЫНАЕВА

Городу Манасу в Джалал-Абадской области будет присвоен специальный статус — второй экономический центр республики. Об этом президент Садыр Жапаров заявил на республиканском совещании «О стратегических задачах на предстоящую пятилетку».

По его словам, город станет ключевым транспортным, логистическим хабом, а также бизнес-центром на юге страны.

В своей речи глава государства отметил необходимость совершенствования системы территориального планирования и расселения населения.

«Будет продолжена работа по выравниванию уровней развития регионов, совершенствованию межбюджетных отношений, расширению ресурсной базы вновь образованных административно-территориальных единиц и развитию городов как основных опорных центров экономического роста», — сказал он.

Садыр Жапаров добавил, что необходима долгосрочная государственная политика, предусмотренная Концепцией рационального использования земель и развития территорий КР до 2050 года.

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