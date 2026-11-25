Китай впервые запустил пилотируемый корабль с иностранным космонавтом на борту. В составе экипажа «Шэньчжоу-24» к орбитальной станции «Тяньгун» отправился пакистанский летчик Мухаммад Зишан Али. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

Корабль стартовал с космодрома «Цзюцюань» сегодня в 8.18 по пекинскому времени (в 6.18 по бишкекскому). Примерно через десять минут он отделился от ракеты-носителя «Чанчжэн-2 °F» и вышел на заданную орбиту. По данным китайской стороны, состояние экипажа хорошее.

Вместе с 40-летним Мухаммадом Зишаном Али в космос отправились командир Тан Хунбо и бортинженер У И. Пакистанец стал первым гражданином своей страны, совершившим орбитальный полет, и должен стать первым иностранцем, посетившим китайскую станцию «Тяньгун».

По данным Reuters, Али прошел семимесячную подготовку в Пекине, включая интенсивное изучение китайского языка. На станции он проведет от пяти до десяти дней в качестве специалиста по научным экспериментам.

В программу миссии включены четыре совместных китайско-пакистанских проекта в области биотехнологий и материаловедения. В частности, Мухаммад Зишан Али проведет эксперимент с фотосинтезирующими цианобактериями. После короткого пребывания на орбите он вернется на Землю на корабле «Шэньчжоу-23» вместе с двумя участниками предыдущей экспедиции.

Совместный полет проходит в год 75-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Пакистаном. В китайском космическом ведомстве назвали миссию важным этапом двустороннего сотрудничества и заявили о готовности расширять взаимодействие с другими странами.