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В части города Манаса 28 октября отключат электричество

16:21, 27 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

В городе Манасе 28 октября с 9.00 до 17.00 отключат электричество на нескольких улицах. Об этом сообщила мэрия.

Отключение связано с плановыми техническими работами.

Без электричества останутся следующие улицы:

  • Тихая;
  • Кок-Арт;
  • Крупской;
  • Манас;
  • Студенческая;
  • Жени-Жок, дома 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 14, 17, 19, 22 и 40;
  • Олимпийская, дом 66;
  • Куренкеева;
  • Циолковского;
  • Макаренко;
  • проспект Манаса, дома 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 82 и 84.

Муниципалитет попросил жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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