В части города Манаса 28 октября отключат электричество
16:21, 27 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ
В городе Манасе 28 октября с 9.00 до 17.00 отключат электричество на нескольких улицах. Об этом сообщила мэрия.
Отключение связано с плановыми техническими работами.
Без электричества останутся следующие улицы:
- Тихая;
- Кок-Арт;
- Крупской;
- Манас;
- Студенческая;
- Жени-Жок, дома 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 14, 17, 19, 22 и 40;
- Олимпийская, дом 66;
- Куренкеева;
- Циолковского;
- Макаренко;
- проспект Манаса, дома 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 82 и 84.
Муниципалитет попросил жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.