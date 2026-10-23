Промышленные предприятия хотят обязать платить до 2 процентов годового оборота

В Кыргызстане предлагают установить обязательный инфраструктурный платеж для предприятий, работающих на территории индустриальных парков. Его размер после запуска производства составит не более 2 процентов годового оборота резидента. Соответствующий проект постановления кабинета министров вынесен на общественное обсуждение.

Документ разработан Министерством экономики и коммерции и предусматривает утверждение новых правил создания и работы индустриальных парков.

Согласно проекту, предприятия-резиденты будут обязаны перечислять инфраструктурный платеж на содержание, ремонт, модернизацию и развитие общей инфраструктуры индустриального парка.

Еще одно важное требование касается сроков запуска производства. Резиденты должны будут построить и ввести промышленное предприятие в эксплуатацию не позднее трех лет. За выполнением инвестиционных обязательств предусмотрен контроль.

Также предлагается установить минимальные объемы инвестиций, критерии оценки инвестиционных проектов и порядок получения и прекращения статуса резидента индустриального парка. Конкретные инвестиционные пороги в представленной справке не указаны.

Для инвесторов намерены внедрить принцип «единого окна», чтобы упростить взаимодействие с управляющими компаниями и сопровождение промышленных проектов.

Отдельное положение касается энергоснабжения. Единым поставщиком электроэнергии для индустриальных парков предлагают определить ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

Кроме того, документ регулирует требования к территориям индустриальных парков, их инженерной инфраструктуре, управляющим компаниям и ведению реестров резидентов.

В случае принятия постановления действующее положение об индустриальных парках, утвержденное в мае 2025 года, утратит силу. Вместо него начнут действовать новые правила.

В Министерстве экономики считают, что изменения позволят привлечь дополнительные инвестиции, повысить эффективность использования промышленных территорий и ускорить реализацию производственных проектов.

Проект предусматривает вступление постановления в силу через 15 дней после официального опубликования.