Президент взял на личный контроль расследование смерти Кубанычбека Капалова
Президент Садыр Жапаров пообещал взять под личный контроль расследование смерти Кубанычбека Капалова, бывшего заместителя руководителя Службы судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре Кыргызстана. Об этом стало известно на встрече главы государства с жителями Токтогульского района.
К президенту обратилась вдова погибшего Индира Капалова. Она выразила недовольство ходом расследования и попросила пересмотреть дело.
По ее словам, правоохранительные органы преждевременно сообщили о самоубийстве мужа, а уголовное дело ранее закрыли без достаточных оснований. После обращений женщины расследование возобновили.
Жапаров выслушал вдову и представителей правоохранительных органов.
Президент пообещал взять расследование под личный контроль.
Напомним, Кубанычбек Капалов погиб 13 марта 2026 года. Его тело с огнестрельным ранением обнаружили в автомобиле в районе села Чон-Арык. На тот момент он занимал должность заместителя руководителя Службы судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре.
14 марта по факту смерти Капалова возбудили уголовное дело по статье 128 УК КР — «Доведение до самоубийства».
В октябре ГУВД Бишкека сообщило о результатах судебных экспертиз. Согласно заключению, причиной смерти стала обильная кровопотеря в результате огнестрельного ранения грудной клетки с повреждением жизненно важных органов. В крови погибшего не обнаружили алкоголя и наркотических веществ.
Эксперты установили, что выстрел был произведен из гладкоствольного охотничьего ружья 12-го калибра с близкого расстояния.
На месте происшествия обнаружили предсмертную записку, которую написал сам Капалов. По заключению экспертов, записи были сделаны в необычном психоэмоциональном состоянии.
Служба судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре сообщала, что, по предварительным данным, смерть Капалова не была связана с его профессиональной деятельностью.