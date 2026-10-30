Президент Кыргызстана награжден высшим орденом Тюркского мира

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров награжден высшим орденом Тюркского мира. Решение принято главами стран — участниц Организации тюркских государств (Азербайджана, Казахстана, Турции и Узбекистана).

Церемония состоялась в президентском дворце в рамках саммита ОТГ в Анкаре. Награду Садыру Жапарову вручил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам главы КР, вручение высшего ордена Тюркского мира является большой честью и свидетельством глубокого уважения. Он подчеркнул, что воспринимает награду не только как признание личных заслуг, но и как высокую оценку вклада кыргызского народа в укрепление единства тюркского мира и развитие многогранного сотрудничества между братскими государствами.

«Нас объединяют наша общая многовековая история, единые духовные ценности, близость языков и культур. Это наше бесценное наследие и прочный фундамент нашего единства и согласия», — сказал Садыр Жапаров и выразил глубокую признательность лидерам стран ОТГ за принятое решение о награждении, подчеркнув, что орден символизирует общую веру в светлое будущее тюркского мира.