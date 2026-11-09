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Садыр Жапаров наградил организаторов саммита ШОС и Всемирных игр кочевников

18:46, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

Садыр Жапаров вручил госнаграды гражданам, внесшим значительный вклад в подготовку и проведение крупных международных и государственных мероприятий, а также добившимся высоких результатов в профессиональной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Выступая на церемонии, Садыр Жапаров отметил, что за девять месяцев 2026 года в Кыргызстане произошли важные исторические события. В частности, страна приняла саммит глав государств ШОС и Всемирные игры кочевников.

По словам президента, КР доказала, что способна самостоятельно организовывать мероприятия мирового уровня.

«Мы еще раз доказали, что можем достойно проводить крупные мероприятия мирового масштаба собственными силами и возможностями. Именно эти события способствовали укреплению позиций Кыргызстана на международной арене, популяризации национальной культуры и демонстрации организационных возможностей государства», — сказал он.

Садыр Жапаров отметил вклад председателя кабмина Адылбека Касымалиева, управляющего делами президента Каныбека Туманбаева, мэра Бишкека Айбека Джунушалиева и министра внутренних дел Улана Ниязбекова в подготовку и проведение крупных международных мероприятий.

По словам главы государства, организация крупных международных событий требовала не только работы руководителей, но и слаженных действий рядовых сотрудников государственных органов, местных властей, работников культуры и правоохранительных структур.

Он поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке и проведении мероприятий, в том числе тех, чьи имена не упоминались публично.

Говоря о результатах международных мероприятий, Садыр Жапаров отметил, что ВИК стали площадкой для популяризации истории, культуры, традиций и духовных ценностей кочевых народов.

Саммит ШОС, в свою очередь, способствовал укреплению международного авторитета Кыргызстана. Президент назвал приезд руководителей стран, занимающих важное место в мировой и региональной политике, показателем международного доверия к КР.

Он также заметил, что проведение таких мероприятий позволило представить международному сообществу культурные и туристические возможности Кыргызстана.

В завершение выступления Садыр Жапаров подчеркнул, что государственная награда является не только оценкой проделанной работы, но и большой ответственностью.

«Нам нужны не отчеты на бумаге, а видимые, известные народу результаты и реальный вклад в развитие нашего государства», — сказал он.

Президент добавил, что КР должна и дальше проводить мероприятия мирового уровня, выполнять международные обязательства, беречь историческое и культурное наследие и становиться развитым и сильным государством.

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