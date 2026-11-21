Кыргызстанский кинорежиссер Артык Суюндуков получил международную награду «Ак Илбирс» в США, сообщает пресс-служба Министерства культуры.

Отмечается, что известный кыргызстанский кинорежиссер, сценарист, актер и педагог Артык Суюндуков удостоен специальной международной награды «Ак Илбирс» за достижения в области киноискусства на Всемирном азиатском кинофестивале (Asian World Film Festival), который прошел в Лос-Анджелесе (США).

В рамках мероприятия отмечены творческие достижения и вклад выдающихся представителей кинематографа стран Азии.

Артык Суюндуков снял фильмы «Шамбала», «Кошокчу», «Эл арасында», созданный совместно с Болотом Шамшиевым, «Жолдор кесилишкенде» и другие. Также сыграл роли в картинах «Көл» и «Кумар».

Он преподает в Кыргызско-Турецком университете «Манас», обучает молодых режиссеров и вносит значительный вклад в подготовку нового поколения кыргызского кинематографа, отметили в ведомстве.

Ранее Артык Суюндуков также был удостоен национальной кинопремии «Кызыл алма» за вклад в развитие кыргызского кино.