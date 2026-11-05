Владимир Путин вручил орден Дружбы кыргызстанке Зухре Шидаковой.

Накануне в Кремле в честь Дня народного единства лидер РФ наградил ряд граждан, в том числе президента международной кыргызстанской ассоциации карачаевцев «Ата-Журт» Зухру Шидакову. Он отметил ее вклад в укрепление межнациональных отношений и продвижение российской культуры в КР.

Зухра Шидакова поблагодарила Владимира Путина за награду и внимание к российским соотечественникам, проживающим за рубежом.

«Для меня это большая честь. Единство народа — это основа любого государства. Единство — это сила народа», — отметила она и пригласила главу РФ в гости в Кыргызстан.