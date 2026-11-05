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Владимир Путин вручил орден Дружбы кыргызстанке Зухре Шидаковой

08:28, 05 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Владимир Путин вручил орден Дружбы кыргызстанке Зухре Шидаковой.

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 Накануне в Кремле в честь Дня народного единства лидер РФ наградил ряд граждан, в том числе президента международной кыргызстанской ассоциации карачаевцев «Ата-Журт» Зухру Шидакову. Он отметил ее вклад в укрепление межнациональных отношений и продвижение российской культуры в КР.

Зухра Шидакова поблагодарила Владимира Путина за награду и внимание к российским соотечественникам, проживающим за рубежом.

«Для меня это большая честь. Единство народа — это основа любого государства. Единство — это сила народа», — отметила она и пригласила главу РФ в гости в Кыргызстан.

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