Объявлены номинанты на «Грэмми» 2027 года
Национальная академия искусства и науки звукозаписи США объявила список номинантов на премию «Грэмми» 2027 года. Британская певица RAYE получила 11 номинаций и стала лидером списка. Следом идет испанская исполнительница ROSALÍA с девятью номинациями. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Категория «Альбом года»:
- Lost Weekend — Phoebe Bridgers;
- The Art of Loving — Olivia Dean;
- Dandelion — Ella Langley;
- The Romantic — Bruno Mars;
- This Music May Contain Hope. — RAYE;
- You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love — Olivia Rodrigo;
- LUX (Complete Works) — ROSALÍA;
- The Life of a Showgirl — Taylor Swift.
Категория «Запись года»:
- Man I Need — Olivia Dean;
- Choosin’ Texas — Ella Langley;
- I Just Might — Bruno Mars;
- Where Is My Husband! — RAYE;
- The cure — Olivia Rodrigo;
- Berghain — ROSALÍA, Björk и Yves Tumor;
- The Fate of Ophelia — Taylor Swift;
- Dracula — Tame Impala и Jennie.
«Песня года»:
- Berghain — ROSALÍA;
- Choosin’ Texas — Ella Langley;
- the cure — Olivia Rodrigo;
- hate that i made you love me — Ariana Grande;
- I Knew It, I Knew You — Taylor Swift;
- Man I Need — Olivia Dean;
- Risk It All — Bruno Mars;
- Where Is My Husband! — RAYE.
На звание лучшего нового артиста номинированы Angine de Poitrine, Geese, Ella Langley, Slayyyter, Sienna Spiro, Don Toliver, Remi Wolf и The Womack Sisters.
Кроме того, впервые на «Грэмми» вручат награду за лучшее исполнение азиатской поп-музыки.
Сообщается, что церемония пройдет 7 февраля 2027 года в Лос-Анджелесе. Всего премии вручат в 100 категориях.