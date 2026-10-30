По итогам саммита ОТГ в Анкаре подписано пять документов

По итогам 13-го саммита Организации тюркских государств, который прошел в Анкаре, лидеры стран-участниц подписали пять многосторонних документов. Об этом сообщили в пресс-службе президента КР.

В числе подписанных документов:

декларация 13-го саммита ОТГ;

решение о награждении президента Кыргызстана Садыра Жапарова высшим орденом тюркского мира;

решения о назначении генерального секретаря ОТГ;

назначение президент Тюркской академии;

решения о назначении заместителей генсека ОТГ.

В саммите под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приняли участие президенты Кыргызстана Садыр Жапаров, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Азербайджан представлял министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

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В качестве представителей государств-наблюдателей участвовали президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и лидер Северного Кипра Туфан Эрхюрман. Также в мероприятии участвовал генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

Напомним, саммит прошел под девизом «Тюркский век: единство в языке, мысли и деле». Среди основных тем были политическое и экономическое сотрудничество, торговля, инвестиции, транспорт, энергетика и цифровизация.