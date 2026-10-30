USD87.45EUR97.41RUB1.09
24.kg

По итогам саммита ОТГ в Анкаре подписано пять документов

16:50, 30 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

По итогам 13-го саммита Организации тюркских государств, который прошел в Анкаре, лидеры стран-участниц подписали пять многосторонних документов. Об этом сообщили в пресс-службе президента КР.

В числе подписанных документов:

  • декларация 13-го саммита ОТГ;
  • решение о награждении президента Кыргызстана Садыра Жапарова высшим орденом тюркского мира;
  • решения о назначении генерального секретаря ОТГ;
  • назначение президент Тюркской академии;
  • решения о назначении заместителей генсека ОТГ.
отгп.jpg

В саммите под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приняли участие президенты Кыргызстана Садыр Жапаров, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Азербайджан представлял министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Читайте по теме
Садыр Жапаров предложил провести неформальный саммит ОТГ в Кыргызстане

 В качестве представителей государств-наблюдателей участвовали президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и лидер Северного Кипра Туфан Эрхюрман. Также в мероприятии участвовал генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

Напомним, саммит прошел под девизом «Тюркский век: единство в языке, мысли и деле». Среди основных тем были политическое и экономическое сотрудничество, торговля, инвестиции, транспорт, энергетика и цифровизация.

Материалы по теме

Итоги самммита ОТГ в Анкаре. О чем говорили президенты

Садыр Жапаров: Важно развивать искусственный интеллект на тюркских языках

Садыр Жапаров предложил расширить сотрудничество стран ОТГ в энергетике

Садыр Жапаров предложил провести неформальный саммит ОТГ в Кыргызстане

Президент Кыргызстана награжден высшим орденом Тюркского мира

США хотят быть сильным партнером для стран Центральной Азии — Марко Рубио

Садыр Жапаров принял участие в неформальном ужине в честь саммита в Баку

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

ЦИК Кыргызстана планирует привлекать школьников к общественно-политической жизни

 

Выборы президента: Сыймык Жапыкеев выдвинул свою кандидатуру

 

Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

 

«Я никого не призывал голосовать за меня». Садыр Жапаров ответил на обвинения

 

Еще один претендент на должность президента подал заявление в ЦИК

 

Сыймык Жапыкеев успешно пересдал экзамен по кыргызскому языку

 

Общество

31 октября: где в регионах отключат свет

 

В КР лекарства от государства получают только 25 из 47 детей с мышечной атрофией

 

Чемпионат мира по борьбе. Кыргызстанец Эрназар Акматалиев вышел в полуфинал

 

По итогам саммита ОТГ в Анкаре подписано пять документов

 

Кыргызстан готовится к запуску лаборатории для исследования токсичных металлов

 

В КР за девять месяцев число фактов семейного насилия выросло на 30,6 процента

 

Атака на Иран

Хуситы снова нанесли удары по нефтяным объектам на территории Саудовской Аравии

 

Иран ввез военную технику на 2 миллиарда долларов в обход американской блокады

 

Иран просят разрешить допуск инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты

 

США предупредили страны Персидского залива о возобновлении войны с Ираном — СМИ

 

Агрессия извне в регионе. Тегеран, Исламабад, Анкара и Эр-Рияд созвали встречу

 

Иран стремится к укреплению многополярного мира, заявил президент страны

 

Власть

Кыргызстан заинтересован в укреплении стратегического партнерства с Турцией

 

Итоги самммита ОТГ в Анкаре. О чем говорили президенты

 

В парламенте подняли проблемы детской онкологии в Кыргызстане

 

Касым-Жомарт Токаев предложил принять Россию в Организацию тюркских государств

 

Главы правительств Кыргызстана и Казахстана обсудили развитие связей

 

Садыр Жапаров: Важно развивать искусственный интеллект на тюркских языках

 

Ситуация вокруг Украины

Украинцы составили почти половину среди иностранцев, попросивших убежище в РФ

 

Трехсторонние переговоры по Украине: представителей Европы не приглашают

 

Скандал между Киевом и Сеулом продолжается: Корея отзывает дипломатов

 

В ЕС недовольны звонком глав Финляндии и Норвегии Путину — не согласовали

 

Президент Финляндии и премьер Норвегии позвонили Путину: обсудили Украину

 

Зеленский подписал указ об усилении круговой обороны городов Украины

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18