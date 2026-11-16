В Кыргызстане 87 процентов автомобилей регистрируют онлайн через «Тундук»

В Кыргызстане продолжается цифровизация услуг государственного центра «Унаа». Сегодня 87 процентов операций по регистрации и перерегистрации транспортных средств осуществляется онлайн. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель директора центра Тилек Женишев.

По его словам, с начала 2026 года поступило 676 тысяч заявок на замену водительских удостоверений, из которых 58 процентов поданы в электронном формате.

Благодаря внедрению онлайн-услуг значительно сократились очереди в территориальных подразделениях «Унаа». Граждане могут дистанционно оформить регистрацию или перерегистрацию автомобиля, после чего получить технический паспорт и государственные номерные знаки.

Кроме того, к 1 декабря 2026 года планируется запустить доставку госномеров и техпаспортов на дом. Услуга будет доступна через мобильное приложение «Тундук» совместно с «Кыргыз почтасы».

При оформлении документов граждане смогут самостоятельно выбрать способ получения — забрать их в подразделении «Унаа» или заказать доставку по указанному адресу.

По информации ведомства, подготовительные работы завершены на 60 процентов. Стоимость доставки пока не утверждена.

По данным Министерства природных ресурсов, на 1 января 2026 года в Кыргызстане было зарегистрировано более 1,9 миллиона транспортных средств. По сравнению с показателем 2024 года их количество выросло на 13 процентов.