Все больше кыргызстанцев предпочитают регистрировать автотранспортные средства в режиме онлайн. По данным заместителя директора Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава Тилека Женишева, 87 процентов от общего числа регистраций авто проводится онлайн.

В эфире «Биринчи радио» он также рассказал, что с начала текущего года поступило 676 тысяч запросов на замену водительских прав, из них 58 подано дистанционно.

По поручению управделами президента до конца года «Унаа» переведет в формат онлайн и другие юридическое услуги.

Тилек Женишев добавил, что в территориальных отделах теперь практически нет очередей — граждане приходят, чтобы получить госномер на авто.