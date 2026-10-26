Скрытая камера не помогла. В Иссык-Ате выявили нарушение на экзамене на права

В Иссык-Атинском отделе Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава выявили нарушение во время теоретического экзамена на получение водительского удостоверения.

У одного из курсантов обнаружили скрытую камеру и беспроводные наушники, сообщили в госцентре.

Блок YouTube

Инцидент произошел 26 октября 2026 года. По данным учреждения, за содействие в сдаче экзамена курсант передал через посредника 100 тысяч сомов.

По факту составили акт. Технику и средства передали правоохранителям.

В Государственном центре заявили, что продолжат работу по обеспечению прозрачности и объективности экзаменов, а также предупреждению нарушений законодательства.