Водителям напомнили о замене бессрочных прав до конца 2026 года

В Кыргызстане владельцам водительских удостоверений без указанного срока действия напомнили о необходимости заменить документы до конца 2026 года. Об этом в эфире «Первого радио» сообщил заместитель директора государственного центра «Унаа» Тилек Женишев.

Во время прямого эфира один из слушателей рассказал, что ему 71 год и он продолжает пользоваться водительским удостоверением старого образца. Мужчина поинтересовался, обязательно ли менять документ, если он ездит только в пределах своего населенного пункта.

Представитель «Унаа» пояснил, что водительские удостоверения, в которых не указан срок действия, необходимо заменить до конца года. При этом документы с установленным сроком действия можно использовать до указанной в них даты.

Напомним, с 15 января 2026 года в Кыргызстане действовала кампания по бесплатной замене бессрочных водительских удостоверений на документы нового образца. Она завершилась 31 марта.

Согласно указу президента от 31 марта 2026 года № 131, с 1 апреля по 31 декабря замена таких удостоверений осуществляется без предоставления медицинской справки формы 083, но уже на платной основе.

Ранее в центре «Унаа» сообщали, что стоимость замены составляет 1 тысяча 389 сомов.

Подать заявку можно через мобильное приложение «Тундук» либо обратиться непосредственно в территориальное подразделение государственного центра.