Окончил автошколу и не сдал на права за шесть месяцев — придется учиться снова

В Кыргызстане свидетельство об окончании автошколы действует шесть месяцев. Если выпускник за это время не обратится для сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения, документ утрачивает силу и обучение придется проходить повторно. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель директора государственного центра «Унаа» Тилек Женишев.

Во время программы ведущая поинтересовалась ограничениями для выпускников автошкол и возможностью продления срока действия документов.

Представитель «Унаа» пояснил, что речь не о водительском удостоверении, а о свидетельстве, подтверждающем окончание обучения в автошколе.

По его словам, срок действия такого свидетельства составляет шесть месяцев. Если гражданин в течение этого времени не обратился для сдачи экзамена, документ аннулируется. Для повторного допуска к экзаменам потребуется заново пройти обучение.

Как отметил Тилек Женишев, количество попыток сдачи экзамена не ограничено. Если кандидат приступил к экзаменам в установленном порядке, но не смог сдать теоретическую часть, он может пересдавать ее до получения положительного результата.

В ходе эфира выяснилось, что в «Унаа» рассматривают возможность изменения действующего порядка для граждан, у которых истек срок действия свидетельства об окончании автошколы.

По словам заместителя директора центра, в этом направлении уже ведется работа, поскольку в ведомство поступают обращения граждан, столкнувшихся с подобной проблемой.

Однако конкретные изменения, сроки их принятия и условия возможного продления свидетельств пока не названы.