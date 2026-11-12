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Глава Nvidia Дженсен Хуанг ушел в отставку на фоне скандала с изменой

23:00, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Совет директоров американской технологической корпорации Nvidia объявил об отставке Хуанга с поста президента и генерального директора. Также Хуанг вышел из совета директоров компании, сообщает Reuters.

Временным генеральным директором назначена исполнительный вице-президент и финансовый директор компании Колетт Кресс.

Nvidia также назначила первого в истории председателя совета директоров. Им стал Харви Джонс.

После объявления об отставке Хуанга акции Nvidia продолжили падение. На предварительных торгах бумаги упали на 10 процентов.

Напомним, Nvidia потеряла примерно 600 миллиардов долларов рыночной стоимости после того, как стало известно о романе Хуанга с экс-главой сингапурской компании Megaspeed Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой. Теперь же выяснилось, что у главы Nvidia была еще одна внебрачная связь — с его подчиненной, вице-президентом по направлению здравоохранения Кимберли Пауэлл.  

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