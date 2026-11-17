Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, ранее объявивший о своей отставке, дал пресс-конференцию.

Он рассказал, что Демократическая партия потребовала его ухода с поста и проведения расследования. Глава страны отметил, что согласился с этим требованием, подчеркнув, что все равны перед законом.

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«Меня оклеветали и оскорбили в связи с невероятным и крайне серьезным преступлением. Я некоторое время молчал и наблюдал за ситуацией. Однако как человек, занимающий ответственную должность, я решил сегодня сделать это заявление. Все равны перед законом. Вчера группа Демократической партии выразила позицию, согласно которой президент Монголии должен уйти в отставку и провести расследование. Я согласен с этим», — сказал он.

Ухнаагийн Хурэлсух добавил, что намерен сотрудничать со следствием.

Накануне оппозиция Монголии потребовала рассекретить рекомендации Совета национальной безопасности с 2019 года и создать комиссию для расследования возможных взяток при строительстве железной дороги.

Как пишет Mongolia Daily, обвинения связаны с засекреченным тендером на строительство железной дороги Таван-Толгой — Гашуунсухайт, победителем которого стала компания Bodi Group. Предполагается, что политики могли получить взятки на общую сумму 110 миллионов долларов.

Ухнаагийн Хурэлсух занимал пост президента Монголии с 25 июня 2021 года.