Петиция за возвращение Дженсена Хуанга в Nvidia собрала более 165 тысяч подписей. На сайте инициативы под ней подписались уже более 148 тысяч человек, среди них 7 тысяч 338 действующих сотрудников компании и 79 тысяч 92 акционера компании. Еще более 60 тысяч подписей оставили сторонники оказавшегося в центре любовного скандала топ-менеджера.

Газета New York Post при этом сообщила, что американская сеть закусочных Denny's приняла решение переустановить памятный знак с надписью «Кабинка, где зародилась компания стоимостью 1 триллион долларов», посвященный месту основания Nvidia .

В 1970-х в одной из закусочных сети Дженсен Хуанг подростком работал мойщиком посуды, а впоследствии официантом. В 1993 году вместе с инженерами Крисом Малаховски и Кертисом Примом он разработал концепцию и бизнес-план будущей Nvidia. Памятный знак, установленный в память об этом событии, демонтировали после увольнения Хуанга с поста главы корпорации.

Ранее совет директоров технологической корпорации Nvidia объявил об отставке Хуанга с поста президента и генерального директора. Также Хуанг вышел из совета директоров компании.

Nvidia потеряла примерно 600 миллиардов долларов рыночной стоимости после того, как стало известно о романе Хуанга с экс-главой сингапурской компании Megaspeed Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой. Также выяснилось, что у главы Nvidia была еще одна внебрачная связь — с его подчиненной, вице-президентом по направлению здравоохранения Кимберли Пауэлл.