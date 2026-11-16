USD87.44EUR96.69RUB1.06
24.kg

Петиция за возвращение Дженсена Хуанга в Nvidia собрала более 165 тысяч подписей

10:20, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Петиция за возвращение Дженсена Хуанга в Nvidia собрала более 165 тысяч подписей. На сайте инициативы под ней подписались уже более 148 тысяч человек, среди них 7 тысяч 338 действующих сотрудников компании и 79 тысяч 92 акционера компании. Еще более 60 тысяч подписей оставили сторонники оказавшегося в центре любовного скандала топ-менеджера.

Без названия (4).png

Газета New York Post при этом сообщила, что американская сеть закусочных Denny's приняла решение переустановить памятный знак с надписью «Кабинка, где зародилась компания стоимостью 1 триллион долларов», посвященный месту основания Nvidia .

В 1970-х в одной из закусочных сети Дженсен Хуанг подростком работал мойщиком посуды, а впоследствии официантом. В 1993 году вместе с инженерами Крисом Малаховски и Кертисом Примом он разработал концепцию и бизнес-план будущей Nvidia. Памятный знак, установленный в память об этом событии, демонтировали после увольнения Хуанга с поста главы корпорации.

Ранее совет директоров технологической корпорации Nvidia объявил об отставке Хуанга с поста президента и генерального директора. Также Хуанг вышел из совета директоров компании.

Nvidia потеряла примерно 600 миллиардов долларов рыночной стоимости после того, как стало известно о романе Хуанга с экс-главой сингапурской компании Megaspeed Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой. Также выяснилось, что у главы Nvidia была еще одна внебрачная связь — с его подчиненной, вице-президентом по направлению здравоохранения Кимберли Пауэлл.

Материалы по теме

Трансляции в прямом эфире станет опасно доверять ИИ из-за новой разработки

Google встроила «Кошелек» в Gemini: ИИ сможет анализировать ваши расходы

Против IT-компаний подан иск в суд с требованием остановить разработку ИИ

Глава Nvidia Дженсен Хуанг ушел в отставку на фоне скандала с изменой

В Конгрессе США заблокировали попытку снять с поста главу Пентагона

Президент Парагвая ушел в отставку на фоне финансового кризиса в стране

Скандал между Киевом и Сеулом продолжается: Корея отзывает дипломатов

Южная Корея отзывает посла из Украины из-за скандала с пленными из КНДР

Новый скандал с Эруланом Кокуловым. Депутат поругался с главой «Тазалыка»

Популярные новости

Бизнес

Происшествия

ГКНБ: Пресечен канал ввоза контрабандных грузов в Джалал-Абадскую область

 

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве с девятью автомобилями

 

В горах Кыргызстана ожидается сход лавин. Объявлено штормовое предупреждение

 

В Бишкеке задержали мужчину, обещавшего продать внедорожник в рассрочку

 

Золото под крышей чиновников. МВД раскрыло подробности схемы в Чаткале

 

В Бишкеке произошли два ДТП. Машина протаранила автобус

 

Общество

Памятники юга Кыргызстана претендуют на включение в список ЮНЕСКО

 

В Чикаго пройдет премьера фильма «Айтматов»

 

Окончил автошколу и не сдал на права за шесть месяцев — придется учиться снова

 

В Кыргызстане 87 процентов автомобилей регистрируют онлайн через «Тундук»

 

Водителям напомнили о замене бессрочных прав до конца 2026 года

 

Муфтият аккредитовал 36 туркомпаний для организации умры

 

Атака на Иран

Иран планирует покушение на Трампа, заявили в разведке Израиля

 

Определена дата встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне

 

Все базы США от Западной Азии до Европы станут законной целью, заявили в Иране

 

США объявили награду в 20 миллионов долларов за данные о ядерной программе Ирана

 

В Конгрессе США заблокировали попытку снять с поста главу Пентагона

 

Новый подземный ракетный город показал Корпус стражей исламской революции

 

Власть

«Надо просто мозги включать». Чолпон Джакупова о власти и будущем Кыргызстана

 

Комитет одобрил законопроект о запрете передачи лицензий на недра в залог

 

Продал машину 20 лет назад, а она до сих пор на учете. Что делать владельцам

 

Машины с номерами 10-го региона нельзя продавать. В «Унаа» объяснили исключения

 

В Кыргызстане 18 ноября пройдет пробное голосование

 

Отзыв мандата Айсаракан Абдибаевой. Что ответил ЖК на заявление юриста?

 

Ситуация вокруг Украины

Первый трехсторонний саммит США, РФ и КНР: тема Украины обсуждаться не будет

 

РФ и Украина готовы к «практическим компромиссам» для завершения войны — Кушнер

 

В Пентагоне заблокировали выдачу Украине лицензии на производство ракет Patriot

 

В ЕС определили состав делегации на переговорах с Россией по Украине

 

Переговоры в Абу-Даби. Канцлер ФРГ заявил о позитивных сигналах

 

Украинский вопрос. Посланники США снова были в Москве и встретились с Путиным

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18