Под Бишкеком государству вернули землю стоимостью 70,5 миллиона сомов

В Аламединском районе Чуйской области государству вернули земельные участки стоимостью более 70,5 миллиона сомов, которые почти 28 лет находились в частной собственности. Об этом сообщает прокуратура.

По данным надзорного органа, в ходе проверки установлено, что еще в 1998 году пастбищные земли общей площадью 0,54 гектара на территории Таш-Мойнокского айыльного аймака незаконно передали в частную собственность ОсОО «К.».

Прокуратура приняла меры реагирования, в результате которых земельные участки удалось вернуть государству.

Общая стоимость возвращенной земли оценивается в 70 миллионов 540 тысяч 200 сомов.

В надзорном органе не уточнили, на каком основании участки первоначально передали компании и использовались ли они по целевому назначению.

Также не сообщается, привлекались ли к ответственности должностные лица, допустившие незаконную передачу пастбищных земель.